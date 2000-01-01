22.07 20:14 MIGnews.com

Израильская поп-звезда чуть не утонула на пляже под Хайфой

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Экс-участник популярного в 90-ые израильского бойз-бэнда Hfive, а ныне режиссер Амир Фризер Гутман доставлен в критическом состоянии в хайфскую больницу Рамбам – 41-летний мужчина едва не утонул в Средиземном море отдыхая с семьей на пляже Неве-Ям в Атлите.Как сообщает Ynet, мужчина пытался помочь своей 9-летней племяннице, что чуть не закончилось трагедией – девочку достали местные серферы, она не пострадала, а вот бывшего музыканта пришлось госпитализировать в критическом состоянии.Прибывшие на место происшествия врачи провели Амиру Гутману сердечно-легочную реанимацию, а после того, как его привезли в больницу, стало известно, что его жизнь находится под угрозой."Амир пошел в воду со своей племянницей Шахар и другом Яэлем. Через несколько минут их начало уносить. Амир держал Шахар над водой, чтобы она не захлебнулась. Он совершенно вымотался. Мой муж Джеффри и еще два серфера отправились ему на помощь. Течение было сильно и мешало им добраться до берега. Амир наглотался много воды", - рассказала близкая подруга музыканта, певица Михаль Амдурски.По иронии судьбы на пляже Гутман в кругу родных и близких отмечал первую годовщину со дня, когда узнал, что не болен раком. Напомним, что в марте 2016 года врачи больницы Ихилов обнаружили у него онкологическое заболевание лимфатической системы – неходжкинскую лимфому, однако спустя три месяца повторные анализы показали, что этот ужасный диагноз был неверен.Из-за врачебной ошибки, которая могла стоить ему здоровья, Гутман подал на Ихилов иск в суд, потребовав 5 млн. шекелей.