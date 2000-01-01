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Кронпринца Дании не пустили в бар 23.08 00:45   MIGnews.com

Кронпринца Дании не пустили в бар

Наследного принца Дании Фредерика не пустили в бар в австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) из-за отсутствия удостоверения личности.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

Отмечается, что 49-летний кронпринц прибыл в штат для участия в яхтенной регате.

Вечером 18 августа, Фредерик попытался пройти в бар Jake Buddha, однако сотрудники отказались пропускать мужчину.

Согласно законам Квинсленда, после 10 вечера все посетители заведений, где продаются алкогольные напитки, должны в обязательном порядке предъявлять документы.

Наследника датского престола в итоге пропустили: сотрудники заведения сверили его личность, отыскав информацию в Google.
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