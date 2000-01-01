23.08 00:45 MIGnews.com

Кронпринца Дании не пустили в бар

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Наследного принца Дании Фредерика не пустили в бар в австралийском городе Брисбен (штат Квинсленд) из-за отсутствия удостоверения личности.Об этом сообщает издание The Telegraph.Отмечается, что 49-летний кронпринц прибыл в штат для участия в яхтенной регате.Вечером 18 августа, Фредерик попытался пройти в бар Jake Buddha, однако сотрудники отказались пропускать мужчину.Согласно законам Квинсленда, после 10 вечера все посетители заведений, где продаются алкогольные напитки, должны в обязательном порядке предъявлять документы.Наследника датского престола в итоге пропустили: сотрудники заведения сверили его личность, отыскав информацию в Google.