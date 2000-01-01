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Хорошая традиция 22.09 11:03   MIGnews.com

Хорошая традиция

Снова праздники, снова прекрасный повод посчитать чужие деньги — кому и сколько денег дали в подарок на работе. Традиционное исследование, проведенное фирмой "Ваадим" среди почти 1.000 работодателей, указывает на 10% в среднем рост стоимости подарка к празднику по сравнению с прошлым годом. Работники в этом году получают накануне Еврейского нового года в среднем 680-890 шекелей, менеджеры — от 5.000 до 8.000 шекелей.

Всего подарки к празднику получат порядка 2,5 миллиона наемных работников, что будет стоить работодателям почти 4 миллиарда шекелей. Статистика показывает, что праздничные подарки рот работодателя в Израиле являются одними из самых высоких в мире. В США, к примеру, 48% работодателей подарили работникам к Новому году подарки средней стоимостью в 35 долларов, менеджеры получили подарки средней стоимостью в 45 долларов. В Европе работники получили или бутылку вина, или карточку с 30-60 евро.

Важно отметить, что, согласно трудовому законодательству, работодатель не обязан дарить работникам подарки накануне праздников, это является его личным решением, но только при отсутствии коллективного или личного договора, в котором предоставление подарка может быть записано обязательным условием.
Итак, кто и сколько получил:
Работники банка "Иерушалайм" — 1.300 шекелей
Работники "Шикун в бинуй" — 1.000 шекелей
Работники "Леуми кард" — 650 шекелей
Работники "Гугл" в Тель-Авиве — 1.500-2.000 шекелей
Работники муниципалитета Рамат а-Шарона — 800 шекелей
Работники "Клаль битуах" — 1.000 + вино
Работники "Тева" — 1.500 шекелей
Работники канцелярии премьер-министра — выбор подарков стоимостью 500-1.000 шекелей
Работники "Мекорот" — подарочные купоны на 1.300 шекелей
Работники "Штраус" — 1.300 шекелей (из них 600 на покупки в магазине фабрики)
Работники порт в Ащдоде — 1.600 шекелей (900 шекелей от дирекции порта, 700 шекелей от профсоюза)
Работники "Пелефон" — подарочные купоны на 500 шекелей
Работники банка Леуми — 900 шекелей (600 шекелей от дирекции, 300 шекелей от профсоюза)
Работники банка Мизрахи — 900-1.000 шекелей
Работники Мифаль а-пайс — 1.080 шекелей
Работники "Ротем Амперт" — 1.200 шекелей
Работники Управления аэропортов — 1.000 шекелей
Работники Банка Израиля — 1.186 шекелей
Работники "КАЛь" —900 шекелей
Работники "Эль-Аль" — 300-500 шекелей
Работники "При а-Галиль" — 750 шекелей
Работники Еврейского агентства — 1.000 шекелей
Работники муниципалитета Петах-Тиквы — 650 шекелей
Работники Электрической компании — 400 шекелей
Работники Авиационной промышленности — 950 шекелей
Работники Института стандартов – 500 шекелей
Работники банка Дисконт — 600 шекелей
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