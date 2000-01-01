22.09 14:45 MIGnews.com

Кашрут без удостоверения

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БАГАЦ встал на защиту предпринимателейНа прошлой неделе, после отмены поправки к закону о всеобщей военной службе, Верховный суд справедливости принял решение по еще одному важному вопросу: так называемому "частному кашруту". БАГАЦ постановил, что владелец заведения общественного питания может объявить о том, что не имеет удостоверения о кошерности, но он соблюдает кашрут и поддерживает стандарты приготовления кошерной пищи. Постановление было поддержано большинством судей, против выступили двое соблюдающих традиции судей.В своем постановлении судьи пояснили, что, согласно закону, владелец заведения общественного питания, не имеющий удостоверения о кошерности, не имеет право представлять свое заведение как кошерное с точки зрения раввината, но — как заявили судьи — он может представить клиентам "реальное положение вещей", то есть объяснить, что не имеет удостоверения о кошерности, но соблюдает кашрут.Судья Мирьям Наор, председатель верховного суда, написала в постановлении, что не может принять позицию ответчиков, согласно которой у владельца заведения общественного питания есть всего два варианта: либо быть кошерным бизнесом с удостоверением о кошерности, либо считаться некошерным независимо от того, какую пищу он подает.Судья Наор написала, что такое определение не вытекает из закона, и, согласно ее позиции, существует третий вариант: владелец может представить истинное положение вещей. Закон не запрещает ему описать своим клиентам стандарты, согласно которым он готовит пищу, подчеркнув отсутствие удостоверения о кошерности и предоставив клиенту право решать удовлетворяет ли его такое положение вещей.Судья Сольберг, не поддержавший решение, написал среди прочего, что кашрут — это не только из чего приготовлена еда, но еще когда и кем. Он заявил, что "третий вариант" может стать причиной путаницы в определении кошерного и некошерного, законного и незаконного.