22.09 20:56 MIGnews.com

"Мисс Турцию" лишили титула за "твит" о путxе

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Организаторы конкурса красоты "Мисс Турция" лишили титула победительницу этого года – 18-летнюю Ытыр Эсен. Такое наказание постигло девушку за "неприемлемую" запись в соцсети Twitter, которую посчитали оскорбляющей память 250 человек, убитых в то время неудавшегося прошлогоднего военного переворота.Как сообщил глава оргкомитета конкурса Джан Сандыкчиоглу, корону победительницы у Ытыр было решено отобрать 22 сентября – на следующий день после того, как она ее получила. Теперь представлять Турцию на конкурсе "Мисс мира" в Китае будет вице-Мисс Турция Асли Сумен.Как пишут местные СМИ, модель и студентка Эсен вызвала настоящую бурю в соцсетях после публикации в июле "твита" следующего содержания: "Этим утром, в день мучеников 15 июля, у меня начались месячные. Я отмечаю этот день кровотечением, как истекали кровью мученики"."С сожалением сообщаем, что этот твит был написан Ытыр Эсен. Оргкомитет конкурса "Мисс Турция" не может его принять, так как мы стремимся представить Турцию миру и внести свой вклад в ее имидж", — говорится в заявлении Сандыкчиоглу.