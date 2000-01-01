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Трансвеститы ограбили Pet Shop Boys | Фото: angela n./Flickr23.09 03:50   MIGnews.com

Трансвеститы ограбили Pet Shop Boys

Культовая британская группа Pet Shop Boys стала жертвой ограбления. Неприятный инцидент произошел во время прогулки по Рио-де-Жанейро на следующий день после того, как музыканты выступили на фестивале Rock in Rio.

Как пишет The Guardian, участники Pet Shop Boys решили прогуляться по туристическим местам города, когда неожиданно были остановлены четырьмя людьми. При этом представитель группы отметил, что грабители вооружены не были.

В ходе инцидента исполнители лишились не только смартфонов, но также и имеющихся с собой денег.

Местная газета Globo отмечает, что напавшие были трансвеститами. Инцидент позднее подтвердили на официальной Twitter-странице известного дуэта.


"Если вы видели драматические сообщения в прессе о том, что нас ограбили в Рио, то все, что произошло на самом деле - это то, что мой бумажник был украден и утерян iPhone. Тем не менее, наслаждаюсь Бразилией", - отметил фронтмен дуэта.
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