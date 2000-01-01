22.09 08:02 MIGnews.com

Расставили все точки над и: мы знаем, кто "потрошитель"

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Британский историк Дэвид Баллок раскрыл место захоронения легендарного лондонского убийцы Джека-потрошителя. На это ему потребовалось двадцать шесть лет исследований. Дэвид на 98% уверен, что лондонский маньяк похоронен на кладбище Нунхед.Своим изучениям историк посвятил книгу "Человек, который был Джеком". Баллок предполагает, что кровавым маньяком был Томас Катбуш, который не раз попадал в поле зрение полиции и подходит под личность убийцы по всем параметрам.Фото письма `Из ада` написанное `Джеком-потрошителем`.Катбуш жил и работал в Уайтчепеле, хорошо знал район, увлекался анатомией и, что самое главное, ненавидел представителей древней професии. К тому же, в 1891 году полиция арестовала Томаса за нападение на женщин — убийства проституток прекратились в то же время.Томас Катбуш закончил свои дни в психиатрической клинике Бродмура. Затем останки усопшего перевезли на кладбище Нунхед, поближе к семье. Сейчас Баллок добивается разрешения на эксгумацию трупа. Если анализ ДНК совпадет, то тайна одного из самых опасных убийц девятнадцатого столетия будет раскрыта окончательно.Жертвами Джека-потрошителя стали пять девушек: Мэри Энн Николз, Энни Чэпмен, Элизабет Страйд, Кэтрин Эддоус, Мэри Джейн Келли.