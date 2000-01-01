22.09 08:21 MIGnews.com

Умерла Лилиан Бетанкур — самая богатая женщина в мире

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Французская бизнесвумен, владелица доли в косметической компании L‘Oreal Лилиан Беттанкур умерла на 95-м году жизни. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на семью Беттанкур.Беттанкур, чье состояние журнал Forbes оценивает в $44,7 млрд, являлась самой богатой женщиной в мире. Ее семья владеет в L’Oreal 33,1% акций. В списке самых богатых людей мира она занимала 14-е место.Никаких подробностей о смерти Беттанкур не сообщается. Как отмечает Bloomberg, она жила в пригороде Парижа Нёйи-сюр-Сен. Муж Лилиан Андре Беттанкур умер в 2007 году.Как отмечает Financial Times, исполнительный директор L’Oreal Жан-Поль Агон, комментируя смерть Беттанкур, отметил значительный вклад, который лично Беттанкур внесла в успех компании."Она — женщина великой красоты, которая покинула нас и которую мы никогда не забудем, — сказал он. — Мы все восхищались Лилиан Беттанкур, которая всегда заботилась о L’Oreal, о компании и ее сотрудниках, и была очень привязана к ее успеху и развитию"."В этот тягостный момент для нас я хотела бы подтвердить от имени нашей семьи нашу приверженность L‘Oreal и выразить уверенность в президенте компании Жан-Поле Агоне и его команде", — говорится в письме единственной дочери Лилиан Франсуазы Беттанкур МайерсЗа время жизни Беттанкур компания выросла в крупнейшего производителя косметики в мире с более чем 30 брендами, включая Lancome и Garnier, которые продаются в 140 странах. В 2016 году L’Oreal отчиталась о прибыли в $27 млрд.