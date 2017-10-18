Мерав Михаэли: все женщины - жертвы домогательств

Депутата Кнессета от партии Авода, глава фракции Сионистский Лагерь Мерав Михаэли пытается отбиться от волны атак, порожденных ее высказываниями на австралийском телевидении в ходе дебатов об однополых браках.
Михаэли сообщила следующее:” “Нуклеарная семья, как мы к несчастью знаем, наименее безопасное место для детей в современном западном обществе, и это еще более верно относительно обществ традиционных. Каждый пятый ребенок становится жертвой тех или иных видов издевательств – сексуальных, физических, эмоциональных. Эта тотальная опека, которую мы имеем в этой структуре брака, все еще дает мужчине доминирование, полное доминирование над детьми, и – слишком часто и над женщинами, которых они называют “женами”. И это реально наносит вред детям. У ребенка может быть больше, чем двое родителей. И они не обязательно должны быть его или ее биологическими родителями. Персона, которая берет на себя ответственность за, и кто-то обязан взять ответственность, должен отвечать определенным критериям, которые установит государство ”.
Михаэли, увидев масштабы негативной реакции, ударившей не только по ней, но и по всему политическому классу, который она представляет, явилась на шоу Рины Мацлиах на втором канале израильского ТВ, с целью отмести все обвинения в попытке разрушить традиционную структуры семьи брака. Эти ее попытки, однако, прямо противоречат ее идеям, многократно изложенным в последние пять лет. Наиболее известное ее выступление так и называется: Институт брака должен быть отменен. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Срам и влагалище. Член Кнессета требует отмены института семьи".
Михаэли сообщила о том, что не собирается отнимать детей у родителей, которые не отвечают “критериям родительства”, и что, с ее точки зрения, сегодня родительских прав лишают “с чрезмерной легкостью”.
Михаэли продолжает настаивать на том, что каждый пятый ребенок в Израиле становится жертвой насилия в семье: “И это - не мои данные, это - данные министерства социальной защиты”. На замечание Рины Мацлиах о том, что ей подобные данные не знакомы, Михаэли ответила: “Я буду счастлива послать вам соответствующий доклад”. Михаэли добавила: “Это не потому, что люди плохие, это потому что условия, в которых они живут - трудные. Государство недостаточно помогает родителям”.
По версии Михаэли, ее идея заключается не в том, чтобы выдавать “лицензию на родительство”, а в том, чтобы государство установило критерии, от которых родители не имеют права отказаться. Среди них - экономическая поддержка ребенка, запрет на применение насилия вы семье, и право реализации ребенком своей сексуальной ориентации”.
Михаэли заявила: “Это не что-то само-собой разумеющееся. Двадцать лет назад не было ясно, что ребенка нельзя бить или сексуально над ним издеваться. 50 лет назад не было ясно, что вы не имеете права насиловать свою жену. Двадцать лет назад мы сказали: сексуальные домогательства запрещены. И мне тогда за это досталось - за то, что сказала, что каждая третья женщина переживает сексуальную атаку, и каждая первая женщина - жертва сексуальных домогательств.. Настало время говорить об этом, настало время это изменять. Я не говорю, что нужно разрушить традиционную семью. Я говорю о том, что нужно расширить возможности. Если это папа и папа, если это мама и мама - это как-будто бы уже само собой разумеется, но это не само собой разумеется. Я думаю, что нельзя навязывать эту модель гетеросексуального брака, религиозного брака всем. Не всем это подходит, но это не значит, что они не могут быть родителями”.
Михаэли также отказалась комментировать высказывания лидера своей партии ави Габая о том, что эвакуации израильских поселений с территории палестинской автономии не будет.