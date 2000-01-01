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Бар Рафаэли родила во второй раз | Фото: @barrefaeli/Instagram22.10 11:28   MIGnews.com

Бар Рафаэли родила во второй раз

В семье израильской супермодели Бар Рафаэли и израильского бизнесмена Ади Эзры вновь пополнение – они стала родителями во второй раз.

Радостной вестью она поделилась с поклонниками вечером в пятницу, разместив в Instagram фотографии подарков для новорожденной.

"Сейчас наши сердца переполнены любовью, потому что я рада сообщили о том, что я стала мамой уже двоих детей. Мы были рады встретить младшую сестру Лив, Элли, которая пришла в этот мир в 20:50 в пятницу, 20 октября, весом в 3 килограмма. Мы все рады, здоровы и готовы начать новую главу в нашей жизни", - заявила 32-летняя модель.

Бар Рафаэли родила во второй раз | Фото: @barrefaeli/Instagram

Бар Рафаэли родила во второй раз | Фото: @barrefaeli/Instagram

Бар Рафаэли родила во второй раз | Фото: @barrefaeli/Instagram

Напомним, что первый ребенок пары, Лив, родилась в августе прошлого года.
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