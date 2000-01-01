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Гонки – лучшие игры для мальчиков на Android 22.10 13:44   MIGnews.com

Гонки – лучшие игры для мальчиков на Android

Многие любят гоночные симуляторы, чтобы попробовать себя в роли настоящего гонщика и преодолеть несколько тысяч километров, завоевывая репутацию профессионала. Многие гонки на мобильный телефон – это оригинальные приложения, которые остаются актуальными не только среди мальчиков, но и других категорий фанатов.


Beach Buggy Blitz – красивая игра в стиле мультиков


Необычная игра, которая подойдет исключительно для детей. Предварительно для управления выдается небольшой джип для гонок по песку. Со временем появляются новые уровни и новые препятствия. Разработчики приготовили различные вулканы, болото, асфальтовые дороги и другие варианты гоночных трасс. Это всё нужно преодолевать, чтобы взойти на вершину рейтингов.


Сформирована качественная 3D графика и оригинальное музыкальное сопровождение, что делает игру интересной для всех категорий фанатов. Можно скачать бесплатные Android игры других жанров или другого формата. На сайте есть достаточно игр, которые предварительно взламываются и предлагаются всем пользователям на бесплатных условиях.


Real Racing 3 – реалистичные гонки для всех


Уникальная игра, которая позволяет стать участником большого количества реалистичных гонок. Разработчики готовы предложить пользователям следующие преимущества:



  • большое количество гоночных болидов;

  • несколько типов гоночных трасс;

  • система развития собственного автомобиля;

  • несколько режимов;

  • возможность смены камеры при управлении авто.


Основное внимание обращается не на улучшение техники, а на умения пользователей. Чем выше уровень игры, тем больше возможностей для получения победы. Можно постоянно тренироваться, улучшать свои навыки и характеристики как игрока. Со временем получиться завоевать высокие рейтинги в таблицах.


GT Racing 2: The Real Car Exp – игра с высокими оценками


Одновременно простой в использовании и реалистичный симулятор, который предлагает огромное количество вариантов для развития и улучшения собственного автомобиля. Есть несколько игровых режимов, огромное количество автомобилей и гоночных трасс, чтобы испытать свои навыки и улучшить их.


Доступна прокачка собственного автомобиля по мере развития. Полученные бонусы и очки всегда можно использовать, чтобы открыть новые варианты тюнинга. Это способствует улучшению позиции после старта во время очередной гонки.


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