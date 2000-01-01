23.10 00:32 MIGnews.com

Продюсера-насильника исключают из Гильдии режиссеров

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Американская гильдия режиссеров запустила процесс исключения продюсера Харви Вайнштейна, обвиняемого в сексуальных домогательствах. Заявление опубликовано на сайте гильдии.Отмечается, что в гильдии предъявили Вайнштейну дисциплинарные обвинения в июле, однако не раскрывали эту информацию в связи с правилами организации."DGA осуждает сексуальные домогательства. Не должно быть терпимости к таким плачевным злоупотреблениям властью. Речь идет не о одном человеке. Мы должны признать, что сексуальное домогательство является эндемическим в нашем обществе и болезненно в нашей отрасли", - говорится в сообщении гильдии.В октябре вокруг Вайнштейна разгорелся сексуальный скандал, когда десятки женщин обвинили его в домогательствах.Причем многие инциденты происходили несколько лет назад, однако только сейчас жертвы решили об этом заговорить.