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Уникальное письмо с `Титаника` продали по уникальной цене | Фото: Henry Aldridge & Son23.10 01:51   MIGnews.com

Уникальное письмо с "Титаника" продали по уникальной цене

На аукционе Henry Aldridge & Son за рекордную сумму в 126 тыс. фунтов (около 166 тыс. долларов) продали настоящий исторический документ - одно из последних обнаруженных писем, написанных на борту "Титаника", автором которого является американский бизнесмен Оскар Холверсон, и которое адресовалось его матери.

Он написал его 13 апреля 1912 года - за день до трагедии, когда трансатлантический лайнер столкнулся с айсбергом.

Письмо Холверсоном считается единственным, которое было написано на гербовой бумаге "Титаника" и, затонув вместе с кораблем, уцелело. Стартовая цена лота начиналась с 60-80 тыс. фунтов.

Новый владелец письмо пожелал остаться неизвестным. О нем известно лишь то, что это подданный Великобритании и ставки он делал по телефону. Он является известной личностью в среде коллекционеров уникальных исторических предметов.

Автор письма описывает свой восторге от всего вокруг, описывая матери "этот гигантский корабль, обставленный, как роскошный отель", а также что видел на борту корабля "самого богатого человека" того времени - Джона Джейкоба Астора и его жену.

"Он выглядит совершенно, как обычный человек, даже несмотря на то, что у него миллионы. Они сидят на палубе вместе со всеми нами", - пишет Холверсон.
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