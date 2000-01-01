22.10 21:28 MIGnews.com

Теория Эйнштейна о счастье - на аукционе в Иерусалиме

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Две записки, отданные Альбертом Эйнштейном посыльному в Токио 95 лет назад, выставлены на аукционе в израильской столице. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает AFP.Как передает агентство France Press, Эйнштейн вступал с лекциями в Японии, когда получил сообщение о присуждении ему Нобелевской премии. Посыльному, доставившему это сообщение ему в отель, Эйнштейн по неизвестной причине вместо "чаевых" передал две записки на немецком.В записках была изложена "теория счастливой жизни". "Может быть, если вам повезет, эти заметки станут намного более ценными, чем обычный совет", - сказал Эйнштейн посыльному.Одна записка на бланке гостиницы "Империал Токио" гласит "Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянным беспокойством". Другая, написанная на чистом листе, содержит текст: "Там, где есть воля, находится способ".Записки будут выставлены в аукционном доме Winner’s Auctions & Exhibitions в Иерусалиме во вторник, 24 октября, сообщает France Press.