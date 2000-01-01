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Теория Эйнштейна о счастье - на аукционе в Иерусалиме | Фото:22.10 21:28   MIGnews.com

Теория Эйнштейна о счастье - на аукционе в Иерусалиме

Две записки, отданные Альбертом Эйнштейном посыльному в Токио 95 лет назад, выставлены на аукционе в израильской столице. Об этом в воскресенье, 22 октября сообщает AFP.

Как передает агентство France Press, Эйнштейн вступал с лекциями в Японии, когда получил сообщение о присуждении ему Нобелевской премии. Посыльному, доставившему это сообщение ему в отель, Эйнштейн по неизвестной причине вместо "чаевых" передал две записки на немецком.
Теория Эйнштейна о счастье - на аукционе в Иерусалиме | Фото:
В записках была изложена "теория счастливой жизни". "Может быть, если вам повезет, эти заметки станут намного более ценными, чем обычный совет", - сказал Эйнштейн посыльному.

Одна записка на бланке гостиницы "Империал Токио" гласит "Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянным беспокойством". Другая, написанная на чистом листе, содержит текст: "Там, где есть воля, находится способ".

Записки будут выставлены в аукционном доме Winner’s Auctions & Exhibitions в Иерусалиме во вторник, 24 октября, сообщает France Press.
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