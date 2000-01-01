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23.12 01:20   MIGnews.com

Видео: Австралиец разнял двух дерущихся кенгуру

Житель города Голд-Кост, расположенного на восточном побережье Австралии, стал свидетелем драки кенгуру.

Животные сцепились и не спешили сдаваться, пока мужчина не вмешался в конфликт. Происходящее австралиец снимал на камеру. Его ролик опубликовал портал ViralHog.

Он предположил, что кенгуру устроили потасовку из-за самки, сражаясь за ее внимание.

"Прекращайте! Вы же друзья! Что бы вам сказали родители? А я знаю, где их найти", — выкрикнул мужчина.

Кенгуру, услышав речи австралийца, перестали выяснять отношения между собой и скрылись в неизвестном направлении.

Драки с участием этих животных часто попадают на видео. Год назад в интернете появился впоследствии ставший вирусным ролик стычки кенгуру и мужчины, вступившимся за свою собаку.

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