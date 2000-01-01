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В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире | Фото:23.12 00:38   MIGnews.com

В Китае построили самый длинный стеклянный мост в мире

Китае в провинции Хэбэй достроили новый самый длинный стеклянный мост в мире.

Конструкция откроется для посещения уже в это воскресенье. Об этом в пятницу, 22 декабря сообщает газета China Daily.

Сооружение стало частью проекта Мост Гонконг — Чжухай — Макао, который состоит из серии мостов и подводных тоннелей, которые пересекают дельту Жемчужной реки, а также подъездных эстакад и пунктов пропуска.

Мост находится на высоте 218 метров, он соединил между собой две отвесные скалы. Конструкция находится в живописном районе Хунъягу города Шицзячжуан.

Отмечается, что объект побил рекорд и стал длиннейшим стеклянным мостом в мире, так как его протяженность достигла 488 метров при ширине в два метра.

Конструкция состоит из 1 077 панелей из прозрачного стекла толщиной четыре сантиметра. Общий вес моста составляет около 70 тонн.

Он обогнал предыдущего рекордсмена – мост в нацпарке Чжанцзяцзе – на 58 метров.

Конструкция способна выдержать до двух тысяч человек, но одновременно на него будут пускать не более 500 человек.
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