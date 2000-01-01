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24.01 00:49   MIGnews.com

Китайские рабочие за 9 часов проложили железную дорогу

В Китае за одну ночь построили железнодорожную развязку для нового вокзала, сообщает Daily Mail.

В издании уточняют, что для строительства новой развязки были задействованы 1,5 тыс человек , 23 экскаватора и семь строительных поездов.

По данным Daily Mail, рабочие не только смогли соединить между собой три старые железнодорожные дороги и новое полотно, но и установить все необходимые дорожные знаки, светофоры и средства для мониторинга ситуации.

Отмечается, что такой огромный объем работы удалось закончить за невероятно маленький промежуток времени благодаря успешной планировке: рабочих поделили на семь бригад, которые одновременно выполняли различные задачи.



"Китайские рабочие вновь продемонстрировали свою невероятную эффективность", — пишет издание.
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