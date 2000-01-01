24.01 03:42 MIGnews.com

Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования

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На фоне накрывшей весь мир волны душещипательных признаний голливудская актриса израильского происхождения Натали Портман поделилась и своей историей о "секс-терроризме", жертвой которого она стала после выхода фильма "Леон" 24 года назад.На момент, когда ей едва выполнилось 13 лет, она получила письмо от фаната, который угрожал ее изнасиловать, а на местном радио начали отсчет до ее совершеннолетия, когда ей уже можно будет вступить в половую связь.Кроме того, в кинокритики, вместо самой ленты, обсуждали ее тело."В рецензиях на фильм все обсуждали мою набухающую грудь. Даже несмотря на своей 13-летие, я очень быстро поняла, что если начну выражать себя в сексуальном плане, то окажусь в небезопасности, а мужчины – к моему величайшему дискомфорту – начнут обсуждать и объективизировать мое тело", - заявила она на лос-анджелесском Марше женщин 21 января.36-летняя актриса призналась, что из-за реакции на ее появление на экране она была вынуждена изменить подход к карьере и отказывалась от ролей с поцелуями."В 13 лет мне стало очевиден посыл нашей культуры. Ради собственной безопасности и уважения окружающих я почувствовала необходимость закрыть свое тело, что, в свою очередь, мешало моему самовыражению и работе. Ответом на реакцию окружающих – начиная от обычных комментариев до более откровенных заявлений – стало ограничение моего поведения в условиях секс-терроризма", - резюмировала она.