24.01 02:13 MIGnews.com

Флешмоб Satisfaction: интернет стал на защиту курсантов РФ

Satisfaction Challenge в России и за её пределами: продолжаем собирать самые примечательные ролики от участников флешмоба в поддержку ульяновских курсантов https://t.co/7RLCyGRjor pic.twitter.com/zZ2uT2IfAa — TJ (@tjournal) 20 января 2018 г.

Новый satisfaction, но я не уверен, что вам можно такое смотреть



Удар ниже пояса pic.twitter.com/SRlo48yr0v — #MDK (@mudakoff) 22 января 2018 г.

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Ковер-видео на клип диджея Бенни Бенассии Satisfaction от курсантов Ульяновского института гражданской авиации подержали по всему миру.Ранее в России группа курсантов Ульяновского института гражданской авиации сняли пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction, танцуя в общежитии в одном нижнем белье. Видеоролик сперва восприняли скептически: на курсантов посыпалась критика из телевиденья и интернета, но, не смотря на такой ажиотаж, по России и другим странам мира распространился настоящий флешмоб пародий: пловцов, врачей, учеников сельскохозяйственного техникума, биатлонистов, жокеев конного спорта, российских пенсионерок и даже служащих девушек в израильской армии.Главная идея флешмоба – помочь ульяновским курсантам, поскольку после попадания ролика в интернет им грозит отчисление из института. Кроме этого, на защиту российских студентов встали многие политические деятели РФ, а также начался сбор подписей на сайте Change.org.