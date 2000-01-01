Флешмоб Satisfaction: интернет стал на защиту курсантов РФ
Ковер-видео на клип диджея Бенни Бенассии Satisfaction от курсантов Ульяновского института гражданской авиации подержали по всему миру.
Ранее в России группа курсантов Ульяновского института гражданской авиации сняли пародию на клип диджея Бенни Бенасси Satisfaction, танцуя в общежитии в одном нижнем белье. Видеоролик сперва восприняли скептически: на курсантов посыпалась критика из телевиденья и интернета, но, не смотря на такой ажиотаж, по России и другим странам мира распространился настоящий флешмоб пародий: пловцов, врачей, учеников сельскохозяйственного техникума, биатлонистов, жокеев конного спорта, российских пенсионерок и даже служащих девушек в израильской армии.
Главная идея флешмоба – помочь ульяновским курсантам, поскольку после попадания ролика в интернет им грозит отчисление из института. Кроме этого, на защиту российских студентов встали многие политические деятели РФ, а также начался сбор подписей на сайте Change.org.