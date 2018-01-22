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LOreal расторгла контракт с блогершой из-за критики Израиля

Публикация от Amena (@amenaofficial) Янв 22, 2018 at 4:24 PST

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Британская бьюти-блогерша Амина Хан покинула кампанию всемирно известного производителя косметики L'Oreal после того, как на ее странице в Twitter обнаружили антиизраильские "твиты" 3,5-летней давности.Так, в разгар операции "Нерушимая Скала" она опубликовала серию записей с критикой Еврейского государства, которое называла "нелегальным" и "злобным". Они и стали поводом для скандала, из-за которого блогерша решила расторгнуть сотрудничество с L'Oreal."Я глубоко сожалею о содержании "твитов", опубликованных мною в 2014 году, и искренне извиняюсь за вызванные ими огорчение и боль … Я решила удалить их, поскольку они не отражают поддерживаемого мною понятия гармонии. До недавних пор я принимала участие в кампании, которая меня захватывала своею всеохватностью. С глубоким сожалением я решила покинуть эту кампании, потому что темы вокруг нее отвлекают от позитива и инклюзивности, которые мы несем", - написала она в Instagram.В L'Oreal выразили признательность ее позиции и заявили, что уважают ее решение. Представители компании заверили, что не были в курсе ее убеждений 3-летней давности.