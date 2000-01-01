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Министр культуры рада провалу израильского фильма на Оскаре 23.01 21:27   MIGnews.com

Министр культуры рада провалу израильского фильма на Оскаре

Министр культуры Израиля Мири Регев с облегчением восприняла весть о том, что нашумевшая в стране драма Самюэля Маоза "Фокстрот" не попала в шорт-лист номинации "Лучший фильм на иностранном языке" главной кинопремии мира "Оскар".

Повествование фильма разворачивается вокруг вымышленной истории о контрольно-пропускном пункте Армии обороны Израиля, где скучающие солдаты, стреляя по жестяным банкам, убивают араба и скрывают случившееся.

Несмотря на щедрый урожай наград как в Израиле, так и заграницей, "Фокстрот" был жестко раскритикован властями страны. Одним из самых ярых критиков оказалась Регев, которая сама, напомним, является бригадный генералом ЦАХАЛа и в прошлом главным военным цензором.

После объявления номинантов во вторник, 23 января, глава Минкульта назвала то, что лента не была номинирована на "Лучший фильм на иностранном языке" "нашим спасением от горького разочарования и неверного представления Армии обороны Израиля на международном уровне". Она также отметила, что ленту не смотрела.

Впрочем сам Маоз на церемонии вручения ему "Серебряного льва" на Венецианском кинофестивале заявил, что "критикует Израиль только из любви".
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