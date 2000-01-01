23.01 21:53 MIGnews.com

В России собака застрелила хозяина-охотника

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Весьма необычное "убийство", произошло в Краснокутском районе Саратовской области, где собака застрелила собственного хозяина. Конечно же, по его собственной беспечности.Со ссылкой на источники российская пресса сообщает, что 21 января 64-летний житель Красного Кута Сергей Терехов отправился на охоту на своем автомобиле. Через какое-то время он решил, что отъехал на достаточное расстояние и остановился, вышел из машины и начал собираться.Мужчина выпустил и двух своих собак, которые тут же начали резвиться. Во время игры животные наступили на оставленное на земле ружье и ранили Терехова в живот. Находившийся с ним его брат вызвал "скорую помощь", однако по дороге в больницу мужчина скончался.По данному случаю было заведено расследование.