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В России собака застрелила хозяина-охотника | Фото: Thinkstock23.01 21:53   MIGnews.com

В России собака застрелила хозяина-охотника

Весьма необычное "убийство", произошло в Краснокутском районе Саратовской области, где собака застрелила собственного хозяина. Конечно же, по его собственной беспечности.

Со ссылкой на источники российская пресса сообщает, что 21 января 64-летний житель Красного Кута Сергей Терехов отправился на охоту на своем автомобиле. Через какое-то время он решил, что отъехал на достаточное расстояние и остановился, вышел из машины и начал собираться.

Мужчина выпустил и двух своих собак, которые тут же начали резвиться. Во время игры животные наступили на оставленное на земле ружье и ранили Терехова в живот. Находившийся с ним его брат вызвал "скорую помощь", однако по дороге в больницу мужчина скончался.

По данному случаю было заведено расследование.
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