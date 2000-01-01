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Увольнение Кевина Спейси стоило 39 млн. долларов 24.01 04:54   MIGnews.com

Увольнение Кевина Спейси стоило 39 млн. долларов

Разрыв контракта с голливудским актером Кевином Спейси, обвиненным в сексуальных домогательствах, повлек за собой потерю компанией Netflix 39 миллионов долларов.

Компания Netflix в своем квартальном отчете отметила, что в связи с прекращением сотрудничества с актером Кевином Спейси потеряла 39 миллионов долларов. В документе эта сумма обозначена, как "непредвиденные расходы", пишет CNN.

В то же время представители компании уточнили, что имеется ввиду разрыв контракта со Спейси из-за того, что он был обвинен в многочисленных сексуальных домогательствах.

Как известно, актер исполнял одну из главных роль в сериале "Карточный домик". Помимо этого, были запланированы съемки картины Gore Vidal с его участием, работа над которым была прекращена из-за разгоревшегося секс-скандала.
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