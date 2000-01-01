23.07 03:44 MIGnews.com

Китай внес Джастина Бибера в "черный список"

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Канадскому певцу Джастину Биберу закрыли въезд в Китай за его плохое поведение, передает The Guardian, ссылаясь на заявление, обнародованное в Министерстве культуры страны.Представители ведомства отметили, что Бибер является талантливым певцом, однако его личная жизнь, и манера поведения не могут быть примером. В заявлении отмечено, что имеется ввиду то, как артист себя вел во время предыдущего визита в Китай.Известно, что Джастин Бибер в 2013 году посетил Китай и побывал на Великой китайской стене. Однако поводом для скандала послужило то, что исполнителя несли на руках его телохранители.