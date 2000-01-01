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В Германии запустили радио для собак | Фото: Thinkstock23.07 04:44   MIGnews.com

В Германии запустили радио для собак

Уже в самом названии нового онлайн-радио "Привет, Хассо" (Hallo Hasso), которое весной 2017 года начало вещать в немецком Хайльбронне, содержится указание на четвероногих слушателей: Хассо – распространенная в Германии кличка собак.

Как пишет Deutsche Welle, инициатором музыкальной программы для четвероногих стал ведущий региональной станции Radio Ton Штефан Шток (Stephan Stock), у которого в доме появился щенок по кличке Лейла.

Понятное дело, что любая спокойная музыка приятна не только уху собаки, но и ее хозяину, поэтому в репертуаре музыкального радио "Привет, Хассо" – не громкие рок-композиции, а успокаивающий гитарный перебор. Для хозяев четвероногих, к примеру, поет известный немецкий бард Райнхард Май.

Радио, а потом и телепередачи для собак впервые появились в США чуть более десяти лет назад. В Германии "Привет, Хассо" – пока единственная радиопрограмма для четвероногих питомцев. Ее существование напрямую зависит от числа слушателей.
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