24.07 02:33 MIGnews.com

Гигантский алмаз "чересчур велик для продажи"

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Второй по величине алмаз, известный в современной истории, возможно, придется разрезать, прежде чем продать.Прошлым летом на аукционе Sotheby's алмаз размером с теннисный мяч, известный как "Леседи ла Рона" не смогли продать неполированным - поскольку вес этой драгоценности составляет 1,109 карат.Генеральный директор Lucara Diamond Corp Уильям Лэмб заявил информационному агентству Reuters, чтобы он надеется на лучшее. Также он добавил: "Это только второй камень весом более чем 1000 карат в истории. Зачем его полировать? У камня огромный нераскрытый потенциал, который после полировки исчезнет".Продажа алмаза не состоялась: покупатели давали за него всего лишь 61 млн. долларов. Продавец рассчитывал выручить как минимум на 9 миллионов больше.По словам экспертов, технологии и знания, необходимые для вырезания и полировки такого огромного камня, трудно найти. И нет никакой гарантии, что полученные драгоценные камни будут хорошо оцениваться скупыми покупателями.