Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com







Гигантский алмаз `чересчур велик для продажи` 24.07 02:33   MIGnews.com

Гигантский алмаз "чересчур велик для продажи"

Второй по величине алмаз, известный в современной истории, возможно, придется разрезать, прежде чем продать.

Прошлым летом на аукционе Sotheby's алмаз размером с теннисный мяч, известный как "Леседи ла Рона" не смогли продать неполированным - поскольку вес этой драгоценности составляет 1,109 карат.

Генеральный директор Lucara Diamond Corp Уильям Лэмб заявил информационному агентству Reuters, чтобы он надеется на лучшее. Также он добавил: "Это только второй камень весом более чем 1000 карат в истории. Зачем его полировать? У камня огромный нераскрытый потенциал, который после полировки исчезнет".

Продажа алмаза не состоялась: покупатели давали за него всего лишь 61 млн. долларов. Продавец рассчитывал выручить как минимум на 9 миллионов больше.

По словам экспертов, технологии и знания, необходимые для вырезания и полировки такого огромного камня, трудно найти. И нет никакой гарантии, что полученные драгоценные камни будут хорошо оцениваться скупыми покупателями.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
01:04
Китаец 20 лет носил женскую одежду ради мамы  
00:24
ВМС Ирана захватили саудовский корабль
23:36
Иран готовится к выходу США из СВПД
21:43
Израиль. Колледж одобрил экспонаты, сворованные из Освенцима
21:19
Школа в Лондоне запретила матери в вуали входить за дочерью
20:49
Полиция установила на Храмовой горе хай-тек камеры
19:58
У берега Исландии нашли корабль с золотом нацистов
19:29
Жертв теракта в Халамиш похоронили в Модиине
18:24
Папа Римский помолился за мир в Израиле
17:44
Умер поп-идол 90-ых Амир Гутман
17:16
Либерман: Обойдемся без палестинцев
17:05
Храмовая Гора: Пути назад нет
16:28
У Амира Гутмана нет шансов выжить
15:43
В Мосуле нашли 16-летнюю немку-снайпера с маленьким сыном
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus