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Китаец 20 лет носил женскую одежду ради мамы 24.07 01:04   MIGnews.com

Китаец 20 лет носил женскую одежду ради мамы

В китайской Сети набрало популярности видео, в котором китаец рассказал, как он двадцать лет представлял из себя женщину, чтобы помочь своей больной маме, передает "Би-би-си".

Как указано в источнике, 50-летний житель Гуанси переодевался в женскую одежду, чтобы помочь своей больной маме, которая страдает от психического расстройства после смерти дочери.



По словам мужчины, когда он впервые переоделся, его мать сразу поверила в возвращение дочери. После этого он продолжил изменять женскую одежду, а потом вообще избавился от всех мужских нарядов.

Мужчина уверяет, что ему безразлично на насмешки в его сторону, он просто хочет делать свою маму счастливой.

Большинство пользователей китайских соцсетей убеждены, что человек сделал настоящий "сыновний поступок" и ему очень идет женская одежда. Другие, наоборот, усомнились, могла добродеятельность сына быть на самом деле оправданием желание быть трансвеститом.
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