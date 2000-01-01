Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Youtube/ скриншот с видео23.09 23:22   MIGnews.com

Клип "Ленинграда" номинировали на UK Music Video Awards

Клип на песню "Кольщик" российской музыкальной группы "Ленинград" номинирован на премию UK Music Video Awards в нескольких категориях. Об этом сообщается на сайте премии.

Клип российской группы номинирован в категориях "Лучшее иностранное альтернативное видео", "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты в видео". Обладатели премии станут известны 26 октября.



"Ленинград" опубликовал видеоклип 14 февраля 2017 года. Его режиссером выступил Илья Найшуллер, создатель фильма "Хардкор" — первого в истории кино полнометражного боевика, снятого от первого лица. Количество просмотров видеролика по состоянию на 23 сентября 2017 года превышает 14,8 миллионов, сообщает "Лента.ру".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:35
Исследователи предупредили о резкой смене климата
22:02
Президент Ливана обвинил Израиль в начале Второй Ливанской
21:23
Тереза Мэй заплатит 45 млрд. евро за развод с ЕС
20:19
Либерман: Запуск Ираном ракеты - вызов всему свободному миру
19:53
Сирия в ООН: Израиль помогает террористам
19:23
Израиль ждет ограничение и подорожание газа
18:56
В Германии будут штрафовать мусульманок в бурке и за рулем
18:26
Израильская компания спасет легендарную плотину
17:44
Израильских спасателей встречают овациями в Мексике (видео)  
17:09
Позиции "Альтернативы для Германии" укрепились
15:05
У берегов Мексики произошло новое землетрясение
13:59
Вулкан на Бали на грани извержения
13:20
Ограничение права вето в СБ ООН поддержали 114 государств
12:41
Афганистан: талибы напали на ККП, есть погибшие
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus