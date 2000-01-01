23.09 23:22 MIGnews.com

Клип "Ленинграда" номинировали на UK Music Video Awards

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Клип на песню "Кольщик" российской музыкальной группы "Ленинград" номинирован на премию UK Music Video Awards в нескольких категориях. Об этом сообщается на сайте премии.Клип российской группы номинирован в категориях "Лучшее иностранное альтернативное видео", "Лучший монтаж видео" и "Лучшие визуальные эффекты в видео". Обладатели премии станут известны 26 октября."Ленинград" опубликовал видеоклип 14 февраля 2017 года. Его режиссером выступил Илья Найшуллер, создатель фильма "Хардкор" — первого в истории кино полнометражного боевика, снятого от первого лица. Количество просмотров видеролика по состоянию на 23 сентября 2017 года превышает 14,8 миллионов, сообщает "Лента.ру".