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Британский актер Колин Ферт стал итальянцем | Фото: Gage Skidmore/Flickr24.09 03:12   MIGnews.com

Британский актер Колин Ферт стал итальянцем

Лауреат самых престижных наград в мире кино – "Оскар", "Золотой глобус", BAFTA – Колин Ферт стал гражданином Италии.

В прошлом в свете референдума о выходе Великобритании из Европейского союза актер, который благодаря своим ролям для многих стал символом англичанина, подал заявку на получение итальянского паспорта. И, как сообщает "Би-би-си" со ссылкой на итальянское МВД, он его получил.

"Колину Эндрю Ферту сегодня предоставили итальянское гражданство. Известнейший актер, обладатель "Оскара" за фильм "Король говорит", женат на нашей гражданке и не раз признавался в любви к нашей стране", - сообщили в ведомстве 22 сентября.

Актер более 20 лет состоит в браке с итальянским продюсером и режиссером Ливией Джуджолли. Пара воспитывает двоих детей.

Как отмечает Reuters, так как в Италии разрешено двойное гражданство, Ферт сможет сохранить свой британский паспорт.
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