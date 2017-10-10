Вместо женщин: От ООН требуют ввести термин беременные люди
Британия лоббируют в ООН идею о начале использования в ООН термина “беременные люди”, на основании того, что продолжающееся использование термина “беременные женщины” исключает трансгендеров.
Целью является изменение конвенции о правах человека, в результате которого будут защищены права трансгендерных беременностей - в том случае, когда младенцы были рождены трансгендерными мужчинами, сохранившими функционирующую матку и яичники.
На настоящий момент в Британии известно лишь о двух случаях подобных беременностей.
Конвенция предусматривает особые виды защиты для беременных женщин. Они например, не могут подвергнуться смертной казни. МИД Британии выразил мнение о том, что таким образом, не учитываются и нарушаются права трансгендеров.
Подобного рода требования выдвинуты после сообщений о том, что в переписи населения 2021 года Офис Национальной Статистики намерен ввести “добровольное указание пола”, оставляя возможность не заполнять графу мужчина/женщина для “интер-сексуальных и нон-бинарных людей”.
Кроме того, семейные врачи в Британии должны будут опросить своих пациентов об их сексуальной принадлежности с помощью вопросника. Лица в возрасте 16 лет должны будут определиться, кто они:
- Гетероскесуалы
- Геи или лесбиянки
- Бисексуалы
- “Другие не перечисленные сексуальные ориентации”. Среди возможных ответов - “асексуал (не интересующийся сексом), Квир и U - “не уверен”. Лица, вообще отказавшиеся отвечать, будут классифицированы как Z. Национальная система здравоохранения заверила, что людей не будут принуждать отвечать на эти вопросы.
Инициатива породила бурную негативную реакцию среди феминистского движения Британии. Феминистки говорят, что правительство, в своем стремлении к “трансгендерному равенству” “превращает женщин в неупоминаемые объекты”. Сара Дитум, известная феминистская писательница заявила: “Принуждение нас любыми средствами выскрести всякое упоминание о нашем поле под страхом быть заклейменными в качестве мракобесами - это настоящее оскорбление”.
Британия, в данном случае, движется в фарватере Канады и США, где политика “гендерного равенства” уже привела к созданию клубка неразрешимых проблем (например, бурные дискуссии о том, кто должен финансировать строительство туалетов для лиц, не считающих себя ни мужчинами, ни женщинами).
В Канаде, которая зашла по этой дорожке дальше всех, в июле этого года принят закон С-16, согласно которому внесены поправки в закон о защите прав человека, согласно которым “пропаганда ненависти в отношении гендерного самовыражения и гендерной самоидентификации”. Наказание за данное преступление может быть тюремное заключение сроком до двух лет.
Перечисленные явления - лишь немногие демонстрации неомарксистского дискурса, превратившегося в западный псевдолиберальный мэйнстрим. Он исходит из предположения о том, что не существует никаких связей между биологическим сексом и гендерной идентификацией, гендерным самовыражением и сексуальной тягой. Тем самым взорван главный аргумент, позволявший бороться за права меньшинств. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Культ постмодернизма – диагноз и лечение".