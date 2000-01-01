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Назван способ распознать женскую и мужскую ложь | Фото:23.10 23:22   MIGnews.com

Назван способ распознать женскую и мужскую ложь

Исследователи из Корнеллского университета в Нью-Йорке нашли способ распознать ложь в текстовых сообщениях. Об этом в понедельник, 23 октября сообщает The Times.

Для проведения эксперимента ученые создали собственный мессенджер на платформе Android и собрали в нем более 1,7 тыс. диалогов. После этого диалоги разделили на две категории — с правдивыми и ложными сообщениями и начали анализировать данные.

Исследователи утверждают, что неискренняя собеседница выстраивает диалог в "уклончивой" манере и часто употребляет слово "возможно", местоимение "я" и глагол "стараться" в разных формах. Кроме того, "лживый" текст у женщин, как правило, существенно длиннее "правдивого" (9,2 слова против 8). Мужчины же, когда лгут, чаще употребляют "мой".

Еще одним параметром определения лжи стало употребление слов и фраз, уводящих от прямого ответа. И мужчины, и женщины, говоря неправду, употребляют "возможно", "конечно" или "вероятно".

В результате выяснилось, что распознать ложь в сообщениях мужчин гораздо сложнее, чем в женских. Когда женщины врут, они используют более длинные предложения, тогда как у мужчин разницы нет.
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