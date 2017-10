23.10 12:56 MIGnews.com

Умер продюсер рок-группы AC/DС Джордж Янг

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Скончался в возрасте 70 лет, австралийский музыкант шотландского происхождения Джордж Янг. Об этом сообщается на странице рок-группы AC/DС в Facebook"С болью в сердце мы объявляем о кончине нашего любимого брата и наставника Джорджа Янга. Без его помощи и руководства не было бы никакого AC/DC", — говорится в сообщении.Джорадж Янг - шотландский рок-музыкант и продюсер – брат основателей группы AC/DC Малькольма и Ангуса Янгов. Помимо продюсирования группы своих братьев, усопший играл на гитаре и был композитором песен в австралийской рок-группе The Easybeats, которая обрела свою популярность благодаря хиту Friday on My Mind.