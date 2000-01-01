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23.10 10:16   MIGnews.com

Учёные выяснили, как распознать ложь

Согласно данным, предоставленным американскими учёными после проведения ряда исследований, стало известно о том, какими же словами пользуются люди, пытаясь солгать.

Если речь идёт о женщинах, то в случае переписки при попытке солгать, они часто прибегают к таким словам, как «возможно», местоимению «я» и глаголу «стараться». Стоит также отметить, что прекрасная половина человечества, пытаясь солгать, сразу начинает использовать в речи большее количество слов. Так, для лживого высказывания женщины в среднем используют 9,2 слова против 8 слов в правдивом.

Что же касается мужчин и того, как они ведут себя и что говорят, пытаясь солгать, то сильный пол часто прибегает к использованию наречия «наверное» и частице «конечно».

А если говорить о статистике, то согласно информации, предоставленной учёными, дамы лгут чаще мужчин.

Сами исследования проводились следующим образом: испытуемых попросили провести анализ статистики мобильного приложения, где все 1703 участника эксперимента оценивали правдивость тех или иных высказываний.
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