23.10 22:22 MIGnews.com

Британский певец хранит коллекцию туфель на высоких каблуках

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Британский соул-певец Сэм Смит признался, что ощущает себя женщиной в той же степени, что и мужчиной. Об этом сообщает издание The Sun.Обладатель премии "Оскар" за лучшую песню рассказал, что помимо мужской одежды он любит носить и женские предметы гардероба. Помимо того, по словам Смита у него дома хранится коллекция туфель на каблуках."Мало кто это знает, но, когда мне было 17 лет, я был одержим певцами Боем Джорджем и Мэрилин, ну и всем подобным. В моей жизни был определённый момент, когда у меня вообще не было мужской одежды", — отметил певец.Сэм Смит добавил, что в его жизни были люди, осуждающие его, однако также находились и те, кто уважал и поддерживал его.Кроме того, музыкант является открытым представителем ЛГБТ-меньшинства. Певец также рассказал, что признался в своей ориентации друзьям, когда ему было 10 лет.