Мужчина хотел убить себя из-за того, что не похож на Бекхема
21-летний британец из Ноттингема Джек Джонсон был настолько одержим личностью легендарного экс-футболиста Дэвида Бекхэма, что потратил 20 тысяч фунтов стерлингов на пластические и косметические операции, чтобы быть похожим на него.
Однако ему не удавалось достичь желаемого, и из-за этого мужчину начали посещать мысли о самоубийстве.
Об этом он рассказал изданию Daily Mail.
"Я пытался устроить собственную жизнь, потому что пытаться выглядеть, как Бекхэм, - это как работать полный рабочий день, и это непросто, как вы думаете. Я не хотел жить, потому что я не достиг своей цели, постоянное стремление выглядеть, как Бекхэм, медленно убивало меня", - сказал он.
После долгих попыток выглядеть, как бывшая звезда футбола, врачи диагностировали Джеку дисморфию, то есть болезнь, которая заключается в чрезмерной самокритичности относительно своей внешности. Ему сказали, что причиной этого, по большому счету, является одержимость британца Бекхэмом.
Сейчас Джек Джонсон занимается ликвидацией бандажирования желудка, которое он совершил для похудения, а также выкачиванием наполнителей для лица. Он считает свои прошлые попытки ошибкой и обращается к молодым людям, чтобы призвать не пытаться быть похожим на знаменитостей.
"Я хочу, чтобы другие молодые люди знали, что им не надо выглядеть, как горячие знаменитости. Вы должны любить себя и быть счастливым с телом, которое у вас есть. Я не хочу, чтобы молодежь подражала тому, что я сделал, а потом жалела об этом", - заявил Джонсон.
Однако он не перестал восхищаться Дэвидом Бекхэмом. Джек заявил, что не собирается идти на работу, ведь он является частью бренда Бекхэма, передает ТСН.