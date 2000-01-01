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Дирижера Дютуа обвинили в домогательствах 23.12 23:27   MIGnews.com

Дирижера Дютуа обвинили в домогательствах

Сразу несколько оркестров разорвали контракты со всемирно известным дирижером Шарлем Дютуа, которого четыре женщины обвинили в сексуальных домогательствах.

Три оперные певицы и одна исполнительница классической музыки утверждают, что в прошлом Дютуа их домогался. Одна из них говорит, что дирижер пытался насильно целовать ее взасос.

Сам же швейцарский дирижер пока никак не ответил на эти обвинения.

После обвинений Королевский филармонический оркестр выпустил заявление, в котором сказано, что вместе с Дютуа было принято решение временно отстранить его работы, пока не будет представлена четкая картина произошедшего, сообщает Би Би Си.
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