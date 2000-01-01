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Палестинец продает Эрдогана за $5 000 | Фото: Thinkstock23.12 18:54   MIGnews.com

Палестинец продает Эрдогана за $5 000

Владелец частного зоопарка в Рафиахе Мохаммад Ахмад Жумаа выставил на продажу трех львят, потому что больше не может их прокормить. Согласно размещенным в соцсетях объявлениях, каждого львенка палестинец оценил в 3 500 иорданских динаров (5 000 долларов).

"Из-за плохой экономической ситуации и трудностей с пропитанием и питьем для животных я вынужден выставить на продажу трех львят, родившихся около месяца назад", - пишет Жумаа.

Мужчина утверждает, что деньги он потратит на содержание оставшейся части прайда: двух самцов и трех самок. По его словам это удовольствие не из дешевых и ежемесячно обходится ему в 345 долларов.

Львят зовут довольно показательно: Палестина, Аль-Кудс и Эрдоган. Несмотря на столь "говорящие" имена ни один зоопарк в арабских странах не проявил интереса к львятам.

Жумаа утверждает, что владеет зоопарком уже 23 года.
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