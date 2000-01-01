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Новозеландская поп-звезда не выступит в Израиле из-за BDS | Фото: Michael Candelori/Flickr23.12 20:02   MIGnews.com

Новозеландская поп-звезда не выступит в Израиле из-за BDS

Обладательница главной музыкальной премии планеты "Грэмми", инди-поп-певица Элла Мария Лани Йелич-О’Коннор, более известная под своим сценическим именем Lorde, намекнула, что отменит свой концерт в Израиле из-за письма двух сторонниц израильского бойкота.



"Москва, Санкт-Петербург, Тель-Авив, давайте танцевать!" – написала она в своем Twitter в начале недели, прикрепив ссылку на график своих концертов в упомянутых городах.

Согласно информации на ее сайте, в тель-авивском центре ярмарок она должна была выступить 5 июня следующего года.

Однако сразу же после этого под "твитом" 21-летней певицы развернулась настоящая война: поклонники Lorde разделились на тех, кто призывал ее отменить шоу в Израиле, и тех, кто призывал ее вспомнить о том, что она – артист и абстрагироваться от политики.

Среди прочих, к ней обратились с письмом палестинка Надя Абу-Шанаб и новозеландская еврейка Джастин Сакс.



"Сегодня миллионы людей выступают против израильской политики угнетения, этнических чисток, нарушений прав человека, оккупации и апартеида. В рамках этой борьбы мы считаем, что экономический, интеллектуальный и художественный бойкот является эффективным способом выступать против этих преступлений. Это действовало очень эффективно против апартеида в Южной Африке, и мы надеемся, что это сработает вновь", - пишут сторонницы BDS.

Впоследствии девушка пообещала переценить свои взгляды.



"Записала! Обсудила этот вопрос со многими людьми и изучила все варианты. Спасибо за то, что обучили меня. Я все время учусь", - написала Lorde.

К слову, на момент вечера субботы тель-авивский концерт оставался в графике певицы.
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