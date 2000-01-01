23.12 20:02 MIGnews.com

Новозеландская поп-звезда не выступит в Израиле из-за BDS

MOSCOW 🕊 ST. PETERSBURG 🕊 TEL AVIV 🕊 LET’S DANCE ——-> https://t.co/xNJ30GPtaQ — Lorde (@lorde) 18 декабря 2017 г.

Hey @lorde as a Jewish person committed to ending Israeli apartheid I feel strongly about your annouced Israeli tour dates.

That's why me and a Palestinian friend Nadia have written you an open letter urging you to cancel your show. Please hear us out. https://t.co/YP7l3jDyVg — justine 🌹 (@precariatqueer) 20 декабря 2017 г.

Noted! Been speaking w many people about this and considering all options. Thank u for educating me i am learning all the time too 🌸 — Lorde (@lorde) 21 декабря 2017 г.

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Обладательница главной музыкальной премии планеты "Грэмми", инди-поп-певица Элла Мария Лани Йелич-О’Коннор, более известная под своим сценическим именем Lorde, намекнула, что отменит свой концерт в Израиле из-за письма двух сторонниц израильского бойкота."Москва, Санкт-Петербург, Тель-Авив, давайте танцевать!" – написала она в своем Twitter в начале недели, прикрепив ссылку на график своих концертов в упомянутых городах.Согласно информации на ее сайте, в тель-авивском центре ярмарок она должна была выступить 5 июня следующего года.Однако сразу же после этого под "твитом" 21-летней певицы развернулась настоящая война: поклонники Lorde разделились на тех, кто призывал ее отменить шоу в Израиле, и тех, кто призывал ее вспомнить о том, что она – артист и абстрагироваться от политики.Среди прочих, к ней обратились с письмом палестинка Надя Абу-Шанаб и новозеландская еврейка Джастин Сакс."Сегодня миллионы людей выступают против израильской политики угнетения, этнических чисток, нарушений прав человека, оккупации и апартеида. В рамках этой борьбы мы считаем, что экономический, интеллектуальный и художественный бойкот является эффективным способом выступать против этих преступлений. Это действовало очень эффективно против апартеида в Южной Африке, и мы надеемся, что это сработает вновь", - пишут сторонницы BDS.Впоследствии девушка пообещала переценить свои взгляды."Записала! Обсудила этот вопрос со многими людьми и изучила все варианты. Спасибо за то, что обучили меня. Я все время учусь", - написала Lorde.К слову, на момент вечера субботы тель-авивский концерт оставался в графике певицы.