Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







В Турции появится деревня котов | Фото: Thinkstock24.12 03:23   MIGnews.com

В Турции появится деревня котов

В турецкой провинции Чанаккале появится необычное селение – на 600 квадратных метрах неиспользуемой земли собираются построить деревню, жителями которой станут только коты.

Как сообщает газета Hurriyet, домики в поселении возведут в виде бунгало на одного или нескольких животных, а соединены они будут удобными для "населения" проходами.

Кроме того, на территории деревни также будут игрушки, а специальный персонал будет ежедневно обеспечивать котов водой и едой.

Целью проекта является улучшение условий жизни кошек, живущих на улицах.

В то же время, любой желающий завести домашнего питомца сможет приехать в деревню и выбрать себе кота.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
02:45
Зоопарки Дании просят приносить питомцев для корма львам
23:27
Дирижера Дютуа обвинили в домогательствах
22:05
Мужчина хотел убить себя из-за того, что не похож на Бекхема
21:54
Под давлением Израиля Дания оставила НГО ПА без гроша
21:12
Правая рука Биби: после обвинений он должен уйти
20:38
Израиль прооперирует на сердце сирийского новорожденного
20:11
Маккаби лучше чемпиона Европы
20:02
Новозеландская поп-звезда не выступит в Израиле из-за BDS
18:54
Палестинец продает Эрдогана за $5 000
18:24
Арабы не верят в угрозы Трампа лишить их без денег
17:43
В НАТО боятся, что подлодки РФ оборвут их интернет-кабели
16:51
ХАМАС: США могут признать Израиль еврейским государством
15:50
Взрыв на рождественской ярмарке в Испании
14:54
Британскую принцессу обвинили в расизме
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus