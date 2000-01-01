24.12 03:23 MIGnews.com

В Турции появится деревня котов

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В турецкой провинции Чанаккале появится необычное селение – на 600 квадратных метрах неиспользуемой земли собираются построить деревню, жителями которой станут только коты.Как сообщает газета Hurriyet, домики в поселении возведут в виде бунгало на одного или нескольких животных, а соединены они будут удобными для "населения" проходами.Кроме того, на территории деревни также будут игрушки, а специальный персонал будет ежедневно обеспечивать котов водой и едой.Целью проекта является улучшение условий жизни кошек, живущих на улицах.В то же время, любой желающий завести домашнего питомца сможет приехать в деревню и выбрать себе кота.