24.12 05:41 MIGnews.com

Названы дни, в которые секса хочется сильнее всего

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Проанализировав несколько миллионов записей пользователей из 130 стран в соцсетях и поисковые запросы за 2004—2014 годы, ученые пришли к выводу, что чаще всего хочется людям заниматься сексом в праздничные дни.Как пишет журнал Nature, оказалось, что секс и связанные с ним темы заметно чаще упоминались именно в периоды крупных светских и религиозных праздников. При этом спустя девять месяцев отмечалось повышение рождаемости.При этом, как ни странно, наибольший всплеск интереса к сексу в канун Рождества наблюдался не только в христианских странах, но и в тех где преобладают мусульмане.Также эксперты уделили особое внимание исламскому празднику Ид-аль-Фитр, дата которого может меняться. Как выяснилось, интерес к сексу у пользователей Интернета увеличивался именно к назначенному дню этого праздника.Таким образом, данное исследование опровергает версию о природных факторах, которыми раньше пытались объяснить повышенный интерес к сексу у людей в определенные периоды времени. Это явление носит скорее культурный характер.