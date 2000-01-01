24.01 14:53 MIGnews.com

Доля арабских студентов за семь лет увеличилось на 78,5%

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Количество арабских студентов, обучающихся на вторую академическую степень (MA), выросла с 2010 года вдвое с 6,2% от общего числа обучающихся на вторую степень до 13%.Об этом сообщается в докладе Совета по высшему образованию (МАЛАГ), пишет в среду, 24 января газета "Гаарец".Сообщается, что количество арабских студентов среди обучающихся на докторскую степень, выросло на 60% с 3,9% в 2010 году до 6,3% в 2017 году.Количество арабских студентов, обучающихся на первую степень, выросло на 60%, а общее количество арабских студентов на всех степенях – на 78,5% с 26 тысяч человек до 47 тысяч человек.Отмечается, что больше всего арабских студентов – в Хайфском университете. Там насчитывается 41,4% учащихся.Второе место занимает хайфский "Технион" (22,2%). Далее следует общественные колледжи (15,5%), Тель-Авивский университет (14,5%), университет Бар-Илан (13,1%), частные колледжи (13%), Еврейский университет в Иерусалиме (12%), университет Бен-Гурион (7,6%) и университет Ариэля (4,7%).В докладе говорится, что рост количества арабских студентов на инженерных факультетах составляет 66%, факультетах точных наук (44%), факультетах общественных наук (87%) при сокращении количества арабских студентов на педагогических факультетах.