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Папа Римский призвал к борьбе с фейковыми новостями 25.01 03:12   MIGnews.com

Папа Римский - против фейков

Папа Римский Франциск высказался против фейковых новостей в СМИ и соцсетях. Своё отношение к дезинформации понтифик высказал в ходе своего обращения к народу, приуроченного к 52-му Всемирному дню социальных коммуникаций.

Франциск заявил, что распространение фальшивой информации в СМИ и социальных сетях является оружием пропаганды и невежества.

"Драма дезинформации состоит в том, что она порождает образ врага, создает конфликты, способствует дискредитации и демонизации другого", - приводит перевод выступления Франциска информационное агентство ТАСС.

Понтифик также призвал общество бороться с фейковыми новостями и проводить тщательную проверку поступаемой в массы информации.

"Никто из нас не может устраниться от обязанности бороться с этим явлением", - убеждён он.

"Невинных сообщений не бывает, а фальшивые новости особенно опасны... Защитой от ложных новостей служит публикация правдивой информации", - добавил Папа.

Понтифик также не забыл упомянуть о важности ремесла журналиста и о том ответственности, которое оно под собой подразумевает.

"Есть потребность в журналистах, которые исследуют реальные причины конфликтов и избегают словесного насилия", - подытожил Франциск.

Он раскритиковал журналистов, которые "вытаскивают на свет старые скандалы" и гоняются за сенсациями. Такое поведение Папа Римский назвал "крайне серьезным грехом, который вредит всем".
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