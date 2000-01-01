Папа Римский - против фейков

Папа Римский Франциск высказался против фейковых новостей в СМИ и соцсетях. Своё отношение к дезинформации понтифик высказал в ходе своего обращения к народу, приуроченного к 52-му Всемирному дню социальных коммуникаций.
Франциск заявил, что распространение фальшивой информации в СМИ и социальных сетях является оружием пропаганды и невежества.
"Драма дезинформации состоит в том, что она порождает образ врага, создает конфликты, способствует дискредитации и демонизации другого", - приводит перевод выступления Франциска информационное агентство ТАСС.
Понтифик также призвал общество бороться с фейковыми новостями и проводить тщательную проверку поступаемой в массы информации.
"Никто из нас не может устраниться от обязанности бороться с этим явлением", - убеждён он.
"Невинных сообщений не бывает, а фальшивые новости особенно опасны... Защитой от ложных новостей служит публикация правдивой информации", - добавил Папа.
Понтифик также не забыл упомянуть о важности ремесла журналиста и о том ответственности, которое оно под собой подразумевает.
"Есть потребность в журналистах, которые исследуют реальные причины конфликтов и избегают словесного насилия", - подытожил Франциск.
Он раскритиковал журналистов, которые "вытаскивают на свет старые скандалы" и гоняются за сенсациями. Такое поведение Папа Римский назвал "крайне серьезным грехом, который вредит всем".