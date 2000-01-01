25.01 03:12 MIGnews.com

Папа Римский - против фейков

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Папа Римский Франциск высказался против фейковых новостей в СМИ и соцсетях. Своё отношение к дезинформации понтифик высказал в ходе своего обращения к народу, приуроченного к 52-му Всемирному дню социальных коммуникаций.Франциск заявил, что распространение фальшивой информации в СМИ и социальных сетях является оружием пропаганды и невежества."Драма дезинформации состоит в том, что она порождает образ врага, создает конфликты, способствует дискредитации и демонизации другого", - приводит перевод выступления Франциска информационное агентство ТАСС.Понтифик также призвал общество бороться с фейковыми новостями и проводить тщательную проверку поступаемой в массы информации."Никто из нас не может устраниться от обязанности бороться с этим явлением", - убеждён он."Невинных сообщений не бывает, а фальшивые новости особенно опасны... Защитой от ложных новостей служит публикация правдивой информации", - добавил Папа.Понтифик также не забыл упомянуть о важности ремесла журналиста и о том ответственности, которое оно под собой подразумевает."Есть потребность в журналистах, которые исследуют реальные причины конфликтов и избегают словесного насилия", - подытожил Франциск.Он раскритиковал журналистов, которые "вытаскивают на свет старые скандалы" и гоняются за сенсациями. Такое поведение Папа Римский назвал "крайне серьезным грехом, который вредит всем".