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Элтон Джон уходит на пенсию | Фото: Raph_PH/Flickr24.01 21:19   MIGnews.com

Элтон Джон уходит на пенсию

Любимый многими исполнитель и музыкант Элтон Джон огорчил своих поклонников – проведя почти полвека на сцене, в связи с ухудшением самочувствия поп-икона собирается прекратить творческую деятельность.

Как со ссылкой на собственные источники сообщает британское издание The Mirror, хотя официально он об этом еще не сообщил, это неминуемо будет оглашено, так как во время прошлогодних гастролей по Южной Америке, Элтон Джон был заражен "потенциально смертельной" бактериальной инфекцией.

В связи с этим он даже на две недели попал в больницу (включая два дня в реанимации), и, по собственным словам, мог с легкостью погибнуть.

"Я знал, что заболел, но не осознавал, что все настолько серьезно, пока после девяти концертов, 24 перелетов и одного фестиваля не прошел сканирование", – рассказывал тогда Элтон Джон.

Еще в марте прошлого года сэр Элтон предупреждал, что в течение следующих шести месяцев примет окончательное решение о продолжении своей музыкальной карьеры.
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