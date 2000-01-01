25.01 06:49 MIGnews.com

Только сегодня: Cолдатам-олим обменяют водительские права

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Сегодня, в четверг, 25 января, солдаты ЦАХАЛ – репатрианты, владельцы иностранных водительских прав, смогут оформить израильское водительское удостоверение всего за один день. Процедура займет несколько часов. В этот день солдаты - одиночки смогут осуществить необходимые процедуры для замены документа, и на месте получат израильское удостоверение. Военнослужащие смогут пройти практический экзамен по вождению , и в случае сдачи "теста", получить израильский документ.Оформление новых водительских прав и сдача экзамена пройдет в рамках "Централизованного дня дел" для солдат - одиночек, проводимого при участии ЦАХАЛ, организации "Нефеш бенефеш" и госучреждений.Согласно закону, водитель, владелец иностранного водительского удостоверения, должен пройти практический экзамен вождения для того, чтобы получить израильские водительские права. К сожалению, часто этой категории водителей приходится ждать экзамена несколько месяцев.Напомним, что благодаря реформе министра Исраэля Каца, с недавнего времени репатрианты до трех лет в стране могут произвести замену действующих иностранных водительских прав на управление автомобилем (категория B), мотоциклом (категория A) или трактором (категория 1) без прохождения практического экзамена по вождению при наличии водительского стажа в стране исхода не менее 5 лет. Ранее прохождение практического экзамена по вождению являлось обязательным требованием для подтверждения прав в Израиле для репатриантов."Централизованный день дел" для репатриантов солдат - одиночек, который пройдет в Бейт ха-Хаяль в Тель-Авиве, позволит сотням солдат – одиночек за короткий срок решить необходимые вопросы в госучреждениях. Минтранс установит специальную стойку, где солдаты смогут сфотографироваться на новое водительское удостоверение. Также можно будет пройти проверку зрения у лицензированного оптометриста. Необходимые медицинские справки будут выдавать врачи Управления регистрации автотранспорта.Министр транспорта и разведки Исраэль Кац заявил, что считает это "шагом навстречу солдатам -одиночкам, особенно тем, которые репатриировались в Израиль без родителей, многие - специально для того, чтобы пройти службу в ЦАХАЛ. Предоставление репатриантам солдатам-одиночкам возможности получения водительских прав в день сдачи экзамена ускорит процесс, сократив бюрократию".