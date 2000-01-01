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Ученые: Счастье и даже стремление к нему - это плохо | Фото: Thinkstock24.06 02:17   MIGnews.com

Ученые: Счастье и даже стремление к нему - это плохо

Ученые утверждают, что счастливые и беззаботные люди живут меньше, чем мрачные, поскольку высокая степень чувства счастья сводит с ума и заставляет идти на неоправданный риск.

Ученые установили, что счастье и даже стремление к нему - это плохо, что это может навредить психике, отравить жизнь и даже сократить ее продолжительность.

Об этом утверждают специалисты из Йельского университета в США, из американского Университета Денвера и из Еврейского университета в Иерусалиме.

Это подтверждает собранный фактический материал. Ученые выяснили, что люди, которых в детстве характеризовали как радостных и беззаботных, живут в среднем меньше, чем их более мрачные товарищи.

Переполненность ощущением счастья - это проблема. Высокая степень этого чувства сводит с ума, люди становятся более беспечными и склонными к риску. А за риском, как известно, идут и неприятности, которые могут повлиять на продолжительность жизни.

Книги о том, как стать счастливым, тоже приносят много зла, утверждают ученые. Читатели набираются информации и начинают погоню за счастьем, в которой, скорее всего, раз за разом будут терпеть неудачу, от чего станут себя чувствовать еще хуже, предупреждают специалисты.

Другая проблема в том, что ощущение счастья просто неуместно: часто его приходится подавлять (например, чтобы не расстраивать несчастных друзей), и это приносит серьезный дискомфорт. Наконец, если человек счастлив, то его умение творчески мыслить уменьшается.

В связи со всем этим ученые советуют прекратить волноваться о том, что люди должны быть счастливы - это, действительно, и принесет настоящее счастье.
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