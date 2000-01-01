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Учительница поменяла христианскую школу на съемки в порно | Фото: @realninaskye/Instagram24.06 13:33   MIGnews.com

Учительница поменяла христианскую школу на съемки в порно

Достаточно неожиданный выбор сделала учительница христианского заведения для дошкольников Нина Скай, которая параллельно "подрабатывала" и на съемочной площадке, а если быть точнее – в фильмах "для взрослых".

Аргументируя это тем, что подобное положение вещей "противоречит моральному кодексу" школы, администрация учреждения предъявила ей ультиматум – или учительская деятельность, или "актерская", однако женщина сделала выбор в пользу последнего.

"Они заявили, что я не могу там работать, потому что это противоречит устоям их веры, что то, чем я занимаюсь, противоречит их взглядам на блуд, подобно добрачному сексу. Они сказали, что это противоречит документу, который я подписывала при приеме на работу", - сказала Нина телеканалу Fox 11.

Выбор ей было сделать несложно – съемки в порнографии она называет не иначе как "работой мечты", а, как известно, если выбрать работу по душе, то "не придется работать ни дня в жизни". Да и оплачивается ее новая профессия куда выше прежней.

"За свою первую съемку я получила 2500 долларов, раньше мне никто не давал за раз столько денег", — добавила Нина, отмечая, что ее ученики – это единственное, за чем ей теперь приходится скучать.
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