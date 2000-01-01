25.06 02:12 MIGnews.com

Индийскую деревню переименовали в честь Трампа

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Небольшая деревня в северном индийском штате Харьяна была переименована в честь президента США Дональда Трампа. Как сообщает AFP, раньше селение называлось Марора.На въезде в деревню был установлен огромный плакат с изображением улыбающегося американского президента и надписью "Добро пожаловать в "деревню Трампа!". Стенды с фотографией политика размещены в разных частях населенного пункта.Идея переименовать деревню в честь Трампа пришла в голову руководителю одной из индийский неправительственных организаций, которая занимается улучшением санитарно-гигиенических условий жизни населения. Он рассказал о ней руководителям местного совета Марора, которые решили реализовать эту инициативу.Переименование деревни произошло в преддверии визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Вашингтон. Как сообщалось ранее, 26 июня политик встретится в Белом доме с Трампом