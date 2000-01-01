24.07 11:36 MIGnews.com

Чемпион по плаванию Майкл Фелпс проиграл заплыв акуле

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23-кратный олимпийский чемпион проплыл с ней наперегонки и проиграл. Соревнование прошло на открытой воде в Кейптауне.В специальном гидрокостюме, который имитирует кожу рыбы, он преодолел стометровку за 38 секунд. Его соперница за 36.Морской хищник плыл за добычей, которая находилась на финише дистанции. В заплыве они участвовали по отдельности, ради безопасности Фелпса. Потом видеозаписи совместили и показали в эфире телеканала Discovery.Из-за поражения Майкл не огорчился. Иллюзий он и не питал: акула развивает скорость до 40 километров в час, он — примерно 10. Единственное, на что пожаловался именитый спортсмен, слишком холодная вода.