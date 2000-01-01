Елизавета II в ярком пальто на борту военного корабля
Королева Елизавета II посетила сторожевой корабль Королевского флота Великобритании HMS Sutherland. Ее торжественно встретили моряки, а затем и офицеры военно-морского флота.
91-летняя королева, как всегда, выглядела ярко и свежо. На ней было бирюзовое пальто с бриллиантовой брошью, шляпа с черным цветком, черные туфли и перчатки. Из-под пальто выглядывало платье с цветочным принтом, а на руке она держала черную сумочку.
Свой милый образ Ее Величество дополнила жемчужными серьгами и ожерельем.
Елизавета II была в хорошем настроении, она с радостью пообщалась с членами экипажа и рассмотрела все на борту, передает ТСН.