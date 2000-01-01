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Youtube/скриншот с видео25.10 02:33   MIGnews.com

Елизавета II в ярком пальто на борту военного корабля

Королева Елизавета II посетила сторожевой корабль Королевского флота Великобритании HMS Sutherland. Ее торжественно встретили моряки, а затем и офицеры военно-морского флота.

91-летняя королева, как всегда, выглядела ярко и свежо. На ней было бирюзовое пальто с бриллиантовой брошью, шляпа с черным цветком, черные туфли и перчатки. Из-под пальто выглядывало платье с цветочным принтом, а на руке она держала черную сумочку.

Свой милый образ Ее Величество дополнила жемчужными серьгами и ожерельем.

Елизавета II была в хорошем настроении, она с радостью пообщалась с членами экипажа и рассмотрела все на борту, передает ТСН.
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