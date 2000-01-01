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Джигарханян подал заявление на развод | Фото:25.10 05:49   MIGnews.com

Джигарханян подал заявление на развод

Заслуженный артист СССР Армен Джигарханян заявил о том, что намерен разводиться с Виталиной Цымбалюк-Романовской. Вчера, 23 октября, он подал исковое заявление в мировой суд с требованием расторгнуть брак. Об этом во вторник, 24 октября сообщается на сайте "Комсомольской правды".

Отмечается, что 82-летний актер после того, как выписался из больницы сразу же посетил столичный Кунцевский мировой суд, где подал заявление.

"Он попросил сделать заседание закрытым. Вопрос по разделу имущества будет решаться отдельно", — пояснил журналу StarHit близкий друг актера Артур Согоманян. По его словам, супруга Джигарханяна "увела у него все".

"Надеемся, на мирное решение. Иначе придется через суд. Переговоры не увенчались успехом, пока с той стороны грязь какая-то, интриги. Ждем, когда все это утихнет", - добавил Согоманян.

Чуть больше недели назад выяснилось, что знаменитый актер и режиссер Армен Джигарханян находится в больнице. Как оказалось, актера доставили в клинику друзья, а его молодая жена, Виталина Цымбалюк-Романовская, была не в курсе происходящего и обратилась в полицию спустя три дня после «исчезновения» супруга.

После этого в семье известного артиста и руководителя театра разгорелся настоящий скандал – Армен Борисович заявил, что больше не доверяет возлюбленной. "Она вор!", - сказал Джигарханян.
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